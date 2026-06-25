26 de junho de 2026
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ATROPELAMENTO

Idosa de 87 anos é atropelada no Vista Verde, em São José Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Idosa ficou caída no chão após ser atingida pelo carro
Idosa ficou caída no chão após ser atingida pelo carro

Uma idosa de 87 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (25), na avenida Pedro Friggi, no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h32. A equipe de resgate foi acionada imediatamente para prestar atendimento à vítima no local do acidente.

A mulher foi encontrada consciente, porém com lesão em um dos ombros. Após os primeiros socorros realizados pelos bombeiros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde passou por avaliação médica e recebeu os cuidados necessários.

Segundo informações, o motorista do veículo estaria usando o celular no momento do acidente. A suspeita é de que a distração possa ter contribuído para o atropelamento.

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