Uma idosa de 87 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (25), na avenida Pedro Friggi, no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h32. A equipe de resgate foi acionada imediatamente para prestar atendimento à vítima no local do acidente.
A mulher foi encontrada consciente, porém com lesão em um dos ombros. Após os primeiros socorros realizados pelos bombeiros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde passou por avaliação médica e recebeu os cuidados necessários.
Segundo informações, o motorista do veículo estaria usando o celular no momento do acidente. A suspeita é de que a distração possa ter contribuído para o atropelamento.