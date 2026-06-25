O Viapol Vôlei São José confirmou nesta quinta-feira (25) a renovação do contrato do técnico Flávio Tavares para a temporada 2026/27 e apresentou a estrutura completa da comissão técnica que seguirá no comando da equipe no próximo ciclo.

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Agora, o treinador inicia sua segunda temporada como técnico principal do time joseense. Ele chegou ao clube em janeiro de 2025 para atuar como auxiliar de Sérgio Negrão na reta final da Superliga e, com a transição de projeto entre temporadas, acabou efetivado no cargo.