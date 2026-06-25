O Viapol Vôlei São José confirmou nesta quinta-feira (25) a renovação do contrato do técnico Flávio Tavares para a temporada 2026/27 e apresentou a estrutura completa da comissão técnica que seguirá no comando da equipe no próximo ciclo.
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Agora, o treinador inicia sua segunda temporada como técnico principal do time joseense. Ele chegou ao clube em janeiro de 2025 para atuar como auxiliar de Sérgio Negrão na reta final da Superliga e, com a transição de projeto entre temporadas, acabou efetivado no cargo.
No primeiro ano à frente da equipe, Flávio conduziu o São José à melhor campanha da história do clube no Campeonato Paulista, garantindo o terceiro lugar. O time foi eliminado na semifinal pelo Vôlei Renata, que viria a conquistar o título estadual.
Na Superliga, a campanha foi marcada por oscilações e pela disputa direta contra o rebaixamento. A permanência na elite foi assegurada somente na última rodada, com vitória fora de casa sobre o Sesi Bauru, em um confronto decisivo.
O diretor do clube, Sérgio Negrão, destacou a confiança no trabalho do treinador e o potencial de evolução do projeto, ressaltando que a comissão técnica e a estrutura montada podem contribuir para uma temporada mais sólida e competitiva.
Além da permanência da comissão técnica, o Viapol Vôlei São José também reformulou o elenco e anunciou 15 jogadores para a temporada 2026/27. Foram oficializados os opostos Davy Moraes e Maicol Ortiz; os ponteiros Gabriel Pessoa, Matheus Celestino, Deivid Mota e Sérgio Camargo; os líberos Rogerinho e Vinicius Chub; os centrais Felipe Brito, Matheus Pedrosa, Johan Marengoni, Bruno Biella e Gregori Gato; além dos levantadores Gustavo Orlando e Juan Esteban.
Na nova temporada, o time joseense terá pela frente o Campeonato Paulista e a Superliga. A competição estadual será a primeira do calendário, com início previsto para meados de agosto, e a tabela de jogos ainda será divulgada pela Federação Paulista.