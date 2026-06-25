Maria da Penha
Atualmente, 136 mulheres são acompanhadas pelo Projeto Guardiã Maria da Penha em Taubaté. O programa é desenvolvido pela GCM (Guarda Civil Municipal) e atende mulheres vítimas de violência doméstica.
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Programa
Em 2025, por meio do Guardiã Maria da Penha, a GCM fez 2.176 visitas a mulheres com medidas protetivas. O número representa um aumento de 61% sobre o registrado em 2024, quando foram feitas 1.351 visitas.
Socorro
Em 2024, foram registrados quatro pedidos de socorro pelo telefone 153 e 11 pelo botão do pânico. Em 2025, foram 11 acionamentos pelo telefone e 14 pelo botão do pânico. Todos esses dados foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Talita (PSB).