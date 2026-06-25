26 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Taubaté: Guardiã Maria da Penha atende 136 mulheres atualmente

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Em 2025, por meio do Guardiã Maria da Penha, a GCM fez 2.176 visitas a mulheres com medidas protetivas; número representa aumento de 61% sobre o registrado em 2024, quando foram feitas 1.351 visitas
Em 2025, por meio do Guardiã Maria da Penha, a GCM fez 2.176 visitas a mulheres com medidas protetivas; número representa aumento de 61% sobre o registrado em 2024, quando foram feitas 1.351 visitas

Maria da Penha
Atualmente, 136 mulheres são acompanhadas pelo Projeto Guardiã Maria da Penha em Taubaté. O programa é desenvolvido pela GCM (Guarda Civil Municipal) e atende mulheres vítimas de violência doméstica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programa
Em 2025, por meio do Guardiã Maria da Penha, a GCM fez 2.176 visitas a mulheres com medidas protetivas. O número representa um aumento de 61% sobre o registrado em 2024, quando foram feitas 1.351 visitas.

Socorro
Em 2024, foram registrados quatro pedidos de socorro pelo telefone 153 e 11 pelo botão do pânico. Em 2025, foram 11 acionamentos pelo telefone e 14 pelo botão do pânico. Todos esses dados foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Talita (PSB).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários