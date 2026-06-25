A família de João Vitor da Silva Cirelli, 22 anos, vive momentos de angústia após o desaparecimento do jovem em Jacareí. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (19), por volta das 11h.

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De acordo com familiares, o último local onde João Vitor foi visto é a rua Xucuru, no bairro Chácaras Reunidas Igarapés. Desde então, não houve mais contato ou informações sobre o seu paradeiro.