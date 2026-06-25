Um homem de 24 anos foi baleado durante um ataque a tiros em uma adega localizada na região central de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (25). O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e será investigado.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom após relatos de disparos de arma de fogo na Adeguinha do Carlão, localizada na rua Salvador Corrêa, no Centro da cidade.