Um homem de 24 anos foi baleado durante um ataque a tiros em uma adega localizada na região central de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (25). O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e será investigado.
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Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom após relatos de disparos de arma de fogo na Adeguinha do Carlão, localizada na rua Salvador Corrêa, no Centro da cidade.
Ao chegarem ao local, os agentes não encontraram vítimas nem suspeitos. Durante buscas pela região, testemunhas informaram que um Ford Fiesta vermelho poderia estar relacionado ao caso. O veículo foi localizado pouco depois nas proximidades da Santa Casa de Ubatuba.
Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos ocupantes do carro, identificado como um ajudante geral de 24 anos, apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do trapézio (parte superior das costas).
De acordo com o relato dos ocupantes do veículo, eles estavam em uma adega quando um homem efetuou diversos disparos. As testemunhas afirmaram não saber se os tiros eram direcionados ao grupo ou se foram efetuados de forma aleatória. Um dos projéteis atingiu a vítima.
Vítima foi socorrida
O ajudante foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob cuidados da equipe de saúde. O estado de saúde não foi informado.
Após o atendimento, as partes envolvidas foram levadas à Delegacia de Polícia de Ubatuba para prestar depoimento. Nenhuma arma ou material ilícito foi encontrado durante as buscas realizadas pelos policiais.
Em sua deliberação, a autoridade policial destacou que ainda há dúvidas sobre a dinâmica da ocorrência e sobre a autoria dos disparos. Por isso, o caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e seguirá para investigação.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso.