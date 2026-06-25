Um vídeo de câmera de segurança mostra a ação de dois jovens durante o furto de uma motocicleta em uma residência localizada no bairro Bosque dos Ipês, na região sul de São José dos Campos.

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O crime ocorreu na madrugada entre terça-feira (23) e quarta-feira (24), quando o veículo, uma Honda Fan 160 preta ano 2026, foi levado pelos suspeitos. As imagens registram o momento em que os indivíduos entram pelo portão da residência e, em seguida, sobem na motocicleta.