26 de junho de 2026
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FURTO NA MADRUGADA

VÍDEO: jovens furtam moto em casa na zona sul de São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ação dos criminosos foi filmada por câmera de segurança
Ação dos criminosos foi filmada por câmera de segurança

Um vídeo de câmera de segurança mostra a ação de dois jovens durante o furto de uma motocicleta em uma residência localizada no bairro Bosque dos Ipês, na região sul de São José dos Campos.

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O crime ocorreu na madrugada entre terça-feira (23) e quarta-feira (24), quando o veículo, uma Honda Fan 160 preta ano 2026, foi levado pelos suspeitos. As imagens registram o momento em que os indivíduos entram pelo portão da residência e, em seguida, sobem na motocicleta.

De acordo com informações dos denunciantes, após o furto, os criminosos deixaram o local e seguiram em rumo ignorado. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na residência.

Os suspeitos aparecem nas imagens utilizando roupas com capuz e toucas, o que dificulta a identificação. O veículo furtado possui placa UGK2B29, que pode auxiliar nas investigações.

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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