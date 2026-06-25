A atleta Katia de Sousa, de São José dos Campos, conquistou no último sábado (20) o título da categoria Intermediário Feminino no campeonato regional Amazônia Wakeboarding 2026, realizado em Manaus (AM).
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De acordo com o resultado oficial da competição, Katia garantiu o primeiro lugar com 90 pontos, superando as adversárias Maria Nep Giardi, que somou 82 pontos, e Sophia Sousa Godoi da Silva, que terminou com 80 pontos. A disputa reuniu atletas de diferentes regiões do país e destacou o crescimento da modalidade na Região Norte.
O desempenho consolidou mais uma importante conquista para a joseense, que vem se destacando no cenário do wakeboard brasileiro. A modalidade, que combina técnica, equilíbrio e manobras radicais sobre a água, tem ganhado cada vez mais adeptos e espaço em competições regionais e nacionais.
Além do título conquistado em Manaus, Katia também esteve envolvida recentemente em uma ação de divulgação do wakeboard em São José dos Campos. Na semana passada, ela participou de um evento voltado para arquitetos renomados da cidade, apresentando a modalidade e proporcionando uma experiência de aproximação com o esporte. Segundo a atleta, a iniciativa foi muito bem recebida pelos participantes, que demonstraram entusiasmo com a prática e com a estrutura oferecida para o wakeboard na região.