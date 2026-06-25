A atleta Katia de Sousa, de São José dos Campos, conquistou no último sábado (20) o título da categoria Intermediário Feminino no campeonato regional Amazônia Wakeboarding 2026, realizado em Manaus (AM).

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De acordo com o resultado oficial da competição, Katia garantiu o primeiro lugar com 90 pontos, superando as adversárias Maria Nep Giardi, que somou 82 pontos, e Sophia Sousa Godoi da Silva, que terminou com 80 pontos. A disputa reuniu atletas de diferentes regiões do país e destacou o crescimento da modalidade na Região Norte.