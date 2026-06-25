26 de junho de 2026
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OPERAÇÃO

PM prende homem com arma de numeração raspada em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divugação/PM
Arma apreendida pela Polícia Militar em Cruzeiro
Arma apreendida pela Polícia Militar em Cruzeiro

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (25), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.

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De acordo com o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, após equipes receberem uma denúncia informando que um indivíduo estaria armado em um estabelecimento comercial da cidade.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram um revólver calibre .32 na cintura do suspeito. A arma estava municiada com seis munições intactas e apresentava a numeração suprimida, característica que dificulta a identificação da origem do armamento.

Após a constatação do crime, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Cruzeiro. A ocorrência foi registrada e o suspeito permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforçou a importância das denúncias da população para o combate à criminalidade e a retirada de armas ilegais de circulação.

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