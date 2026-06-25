A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (25), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.

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De acordo com o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, após equipes receberem uma denúncia informando que um indivíduo estaria armado em um estabelecimento comercial da cidade.