A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (25), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.
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De acordo com o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, após equipes receberem uma denúncia informando que um indivíduo estaria armado em um estabelecimento comercial da cidade.
Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram um revólver calibre .32 na cintura do suspeito. A arma estava municiada com seis munições intactas e apresentava a numeração suprimida, característica que dificulta a identificação da origem do armamento.
Após a constatação do crime, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Cruzeiro. A ocorrência foi registrada e o suspeito permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforçou a importância das denúncias da população para o combate à criminalidade e a retirada de armas ilegais de circulação.