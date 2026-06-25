Um motociclista de 20 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um carro e uma moto na tarde desta quinta-feira (25), em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na Estrada Américo Ranieri, via que faz a ligação entre os municípios de Guaratinguetá e Potim.

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De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 12h44 por meio da central 192 para atender a ocorrência de trânsito.