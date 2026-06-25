A Farma Conde Arena recebe, neste sábado (27), um drive-thru especial da Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade, em São José dos Campos. A ação será realizada das 9h às 13h, em frente à arena, na Rua Winston Churchill, nº 230, no Jardim das Indústrias.

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Durante a iniciativa, a população poderá fazer doações sem precisar sair do carro. A proposta é facilitar a participação da comunidade e ampliar a arrecadação de itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social.