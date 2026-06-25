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CAMPANHA

Campanha do Agasalho faz arrecadação na Farma Conde Arena

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Evento contará com carreta da loja solidária
Evento contará com carreta da loja solidária

A Farma Conde Arena recebe, neste sábado (27), um drive-thru especial da Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade, em São José dos Campos. A ação será realizada das 9h às 13h, em frente à arena, na Rua Winston Churchill, nº 230, no Jardim das Indústrias.

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Durante a iniciativa, a população poderá fazer doações sem precisar sair do carro. A proposta é facilitar a participação da comunidade e ampliar a arrecadação de itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Neste ano, a campanha tem como principal foco a arrecadação de cobertores, além de agasalhos e outras peças em bom estado. Os itens serão destinados a pessoas que enfrentam dificuldades durante o período de baixas temperaturas.

A Campanha do Agasalho segue até agosto nos pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

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