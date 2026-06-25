Um motorista de 25 anos ficou ferido após um grave acidente na manhã desta quinta-feira (25), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O veículo conduzido pelo jovem capotou após sair da pista e colidir contra um barranco na altura do km 72 da Serra Velha, na região do bairro Jaraguazinho.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h30, no trecho conhecido como antiga Curva da Casinha, no sentido Caraguatatuba. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a vítima presa no interior do automóvel.
Segundo os bombeiros, o motorista apresentava quadro de confusão mental em razão da força do impacto e precisou ser retirado das ferragens por meio de uma operação especializada. O trabalho foi realizado de forma conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a equipe de resgate da Concessionária Tamoios.
A ação seguiu protocolos específicos para salvamento veicular e remoção segura de vítimas encarceradas, garantindo a estabilização do jovem durante todo o atendimento.
Após ser retirado do veículo, o motorista recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento médico pela equipe da Unidade de Suporte Avançado da Concessionária Tamoios. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.
Ocorrência interditou a Tamoios
As causas do acidente serão apuradas. A ocorrência chegou a provocar interdição total das faixas e do acostamento no sentido sul. A liberação total foi registrada por volta das 12h45, mas a faixa 2 permanecia parcialmente interditada até a última atualização.
Por causa da ocorrência, o trânsito ficou congestionado na região, com registro de lentidão de aproximadamente 200 metros no trecho próximo ao km 72,7, no sentido norte.