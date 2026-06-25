Um motorista de 25 anos ficou ferido após um grave acidente na manhã desta quinta-feira (25), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O veículo conduzido pelo jovem capotou após sair da pista e colidir contra um barranco na altura do km 72 da Serra Velha, na região do bairro Jaraguazinho.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h30, no trecho conhecido como antiga Curva da Casinha, no sentido Caraguatatuba. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a vítima presa no interior do automóvel.