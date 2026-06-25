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RODOVIA

Motorista fica ferido após capotamento na Tamoios, em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiros trabalham na remoção da vítima do veículo
Bombeiros trabalham na remoção da vítima do veículo

Um motorista de 25 anos ficou ferido após um grave acidente na manhã desta quinta-feira (25), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O veículo conduzido pelo jovem capotou após sair da pista e colidir contra um barranco na altura do km 72 da Serra Velha, na região do bairro Jaraguazinho.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h30, no trecho conhecido como antiga Curva da Casinha, no sentido Caraguatatuba. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a vítima presa no interior do automóvel.

Segundo os bombeiros, o motorista apresentava quadro de confusão mental em razão da força do impacto e precisou ser retirado das ferragens por meio de uma operação especializada. O trabalho foi realizado de forma conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a equipe de resgate da Concessionária Tamoios.

A ação seguiu protocolos específicos para salvamento veicular e remoção segura de vítimas encarceradas, garantindo a estabilização do jovem durante todo o atendimento.

Após ser retirado do veículo, o motorista recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento médico pela equipe da Unidade de Suporte Avançado da Concessionária Tamoios. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.

Ocorrência interditou a Tamoios

As causas do acidente serão apuradas. A ocorrência chegou a provocar interdição total das faixas e do acostamento no sentido sul. A liberação total foi registrada por volta das 12h45, mas a faixa 2 permanecia parcialmente interditada até a última atualização.

Por causa da ocorrência, o trânsito ficou congestionado na região, com registro de lentidão de aproximadamente 200 metros no trecho próximo ao km 72,7, no sentido norte.

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