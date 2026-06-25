Um adolescente de 17 anos teve o celular, uma corrente e outros pertences roubados durante um assalto na noite desta quarta-feira (24), na região sul de São José dos Campos. Graças ao rastreamento do aparelho por aplicativo de localização, a vítima conseguiu auxiliar a GCM (Guarda Civil Municipal) na prisão de um dos suspeitos pouco tempo após o crime.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o roubo aconteceu por volta das 22h20, após o jovem desembarcar de um ônibus na estação Jardim América da Linha Verde. Enquanto caminhava pela via destinada a pedestres e ciclistas, ele foi surpreendido por dois homens que anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seus pertences.