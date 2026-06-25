Um adolescente de 17 anos teve o celular, uma corrente e outros pertences roubados durante um assalto na noite desta quarta-feira (24), na região sul de São José dos Campos. Graças ao rastreamento do aparelho por aplicativo de localização, a vítima conseguiu auxiliar a GCM (Guarda Civil Municipal) na prisão de um dos suspeitos pouco tempo após o crime.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o roubo aconteceu por volta das 22h20, após o jovem desembarcar de um ônibus na estação Jardim América da Linha Verde. Enquanto caminhava pela via destinada a pedestres e ciclistas, ele foi surpreendido por dois homens que anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seus pertences.
Segundo o relato da vítima, os criminosos realizaram uma revista pessoal, apalpando suas roupas em busca de objetos de valor. Um dos assaltantes pegou a mochila do adolescente, enquanto o comparsa dava apoio à ação. Durante o crime, os suspeitos também levaram um celular e arrancaram uma corrente do pescoço da vítima. Antes de fugir, um dos criminosos ainda empurrou o jovem.
Ao chegar em casa, o adolescente acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 e passou a monitorar a localização do aparelho roubado por meio de um aplicativo. As informações foram compartilhadas em tempo real com as forças de segurança.
Com base nos dados fornecidos pela vítima, equipes da Guarda Civil Municipal iniciaram buscas pela região e localizaram dois indivíduos com características semelhantes às informadas. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram em direções opostas nas proximidades da avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos.
Suspeito tentou jogar celular fora
Durante a perseguição, um dos homens dispensou um celular em uma área de gramado. O suspeito foi alcançado e detido após tentar escapar a pé. Conforme o registro policial, ele ainda ofereceu resistência à prisão e tentou investir contra a arma de um dos guardas municipais, mas acabou sendo dominado e algemado.
Na revista pessoal, os agentes encontraram com o suspeito um aparelho celular, um cartão bancário, uma corrente metálica e uma porção de substância semelhante à maconha. O celular descartado durante a fuga também foi recuperado.
A vítima compareceu ao local acompanhada de seu responsável legal e reconheceu o aparelho recuperado como sendo de sua propriedade. Embora não tenha conseguido identificar com absoluta certeza o autor devido ao nervosismo durante o assalto, afirmou que o homem detido possuía características compatíveis com um dos criminosos.
O preso foi identificado e tem 24 anos. O segundo suspeito conseguiu fugir e não havia sido localizado até o fechamento da ocorrência.
A autoridade policial destacou que os depoimentos dos agentes e da vítima apontam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Como o roubo possui pena superior a quatro anos de prisão, o caso é considerado inafiançável na esfera policial. Diante disso, foi solicitada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de novos delitos.