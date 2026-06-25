Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na manhã desta quinta-feira (25), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de serra.
De acordo com informações da ocorrência, o caso aconteceu por volta das 11h22, no km 73 da rodovia, no sentido litoral. O acidente foi classificado como choque, seguido de tombamento.
A ocorrência teve alta criticidade e chegou a provocar interdição total das faixas e do acostamento no sentido sul. A liberação total foi registrada por volta das 12h45, mas a faixa 2 permanecia parcialmente interditada até a última atualização.
Segundo o registro, uma pessoa ficou ferida em estado moderado. A vítima estava no caminhão envolvido no acidente.
Por causa da ocorrência, o trânsito ficou congestionado na região, com registro de lentidão de aproximadamente 200 metros no trecho próximo ao km 72,7, no sentido norte.
No momento do acidente, o tempo estava nublado. As causas do tombamento ainda deverão ser apuradas.