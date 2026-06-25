Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na manhã desta quinta-feira (25), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de serra.

De acordo com informações da ocorrência, o caso aconteceu por volta das 11h22, no km 73 da rodovia, no sentido litoral. O acidente foi classificado como choque, seguido de tombamento.

A ocorrência teve alta criticidade e chegou a provocar interdição total das faixas e do acostamento no sentido sul. A liberação total foi registrada por volta das 12h45, mas a faixa 2 permanecia parcialmente interditada até a última atualização.