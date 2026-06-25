Os contribuintes do Vale do Paraíba já pagaram R$ 2,075 bilhões em impostos neste ano, até esta quinta-feira (25), segundo o Impostômetro, painel instalado da sede da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), no Centro Histórico da capital paulista.
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No mesmo período do ano passado, as cidades da região alcançaram um montante de R$ 2,010 bilhões em impostos. O aumento na arrecadação entre 2025 e 2026 foi de 3,20%.
O valor soma impostos, taxas e contribuições recolhidos pelos governos federal, estadual e municipal, incluindo multas, juros e correção monetária. Em média, os consumidores do Vale pagaram R$ 11,86 milhões em impostos por dia neste ano.
As três maiores cidades do Vale foram responsáveis por 52,70% dos impostos pagos na região, somando R$ 1,093 bilhão pagos no primeiro semestre, com São José dos Campos (R$ 643,75 milhões), Taubaté (R$ 269,73 milhões) e Jacareí (R$ 180,13 milhões).
No Brasil, o Impostômetro marcará no próximo sábado (27) o montante de R$ 2 trilhões em tributos pagos pelos contribuintes brasileiros desde o início do ano. A marca será atingida seis dias antes do registrado em 2025, quando o painel chegou aos R$ 2 trilhões em 3 de julho, representando um aumento na arrecadação de 3,1%.
Arrecadação quase dobrada
Em 2024, o mesmo patamar foi alcançado somente no dia 24 de julho, o que significa 13% de aumento na tributação. Dez anos atrás, em 2015, o Brasil chegou a R$ 2 trilhões apenas em 9 de dezembro, o que significou praticamente dobrar a arrecadação.
A antecipação sistemática da data ao longo da última década reflete uma trajetória de crescimento contínuo da carga tributária sobre a economia brasileira.
Para Ulisses Ruiz de Gamboa, economista do IEGV (Instituto de Economia Gastão Vidigal) da ACSP, a aceleração em 2026 resulta de uma combinação de fatores.
"O aquecimento da atividade econômica amplia a base de arrecadação. Ao mesmo tempo, a inflação pressiona os preços de bens e serviços e, como grande parte dos impostos incide sobre os preços, a arrecadação acompanha esse movimento", explica.
Contribuem ainda para o ritmo acelerado medidas que ampliaram a base tributária, como a tributação de fundos exclusivos e offshores, alterações na tributação de subvenções estaduais, a retomada da tributação sobre combustíveis, a reoneração sobre a folha de pagamentos, o aumento do IOF sobre juros e câmbio, a elevação da tributação sobre juros do capital próprio, o fim dos benefícios para o setor de eventos e a incidência sobre apostas esportivas.
Gastos superam arrecadação
A velocidade com que o país acumula R$ 2 trilhões em tributos ganha contornos ainda mais expressivos quando confrontada com o lado do gasto público. A plataforma Gasto Brasil, que compartilha o painel com o Impostômetro, indica que as despesas não financeiras do setor público nas três esferas de governo já superam a arrecadação estimada no mesmo período. Em 2025, quando o Impostômetro marcou R$ 2 trilhões, os gastos públicos já haviam ultrapassado R$ 2,58 trilhões. Neste ano, o Gasto Brasil já se aproxima de R$ 2,7 trilhões.
"A arrecadação cresce, mas o gasto público cresce em ritmo ainda maior. Esse descompasso é o nó central das dificuldades fiscais do país e explica, em grande medida, por que a carga tributária continua pressionando famílias e empresas sem que haja uma contrapartida equivalente em serviços públicos de qualidade, diz Alfredo Cotait Neto, presidente da Associação Comercial de São Paulo, da Facesp e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil.
O Impostômetro foi criado em 2005 pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) em parceria com a ACSP e as associações comerciais filiadas ao sistema. O painel físico fica na Rua Boa Vista, 51, no Centro Histórico de São Paulo. A contagem em tempo real pode ser acompanhada pelo site impostometro.com.br.