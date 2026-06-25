Os contribuintes do Vale do Paraíba já pagaram R$ 2,075 bilhões em impostos neste ano, até esta quinta-feira (25), segundo o Impostômetro, painel instalado da sede da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), no Centro Histórico da capital paulista.

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No mesmo período do ano passado, as cidades da região alcançaram um montante de R$ 2,010 bilhões em impostos. O aumento na arrecadação entre 2025 e 2026 foi de 3,20%.