A Polícia Civil investiga a morte de Jefferson Pereira de Sousa, de 30 anos, encontrado sem vida dentro de uma casa na rua Barcelona, no Jardim Mesquita, na zona sul de São José dos Campos, na noite de quarta-feira (24).

O caso foi registrado como homicídio. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para prestar apoio ao Samu. Ao chegarem ao endereço, as equipes de socorro já estavam no imóvel e confirmaram a morte da vítima.