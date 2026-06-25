A Polícia Civil investiga a morte de Jefferson Pereira de Sousa, de 30 anos, encontrado sem vida dentro de uma casa na rua Barcelona, no Jardim Mesquita, na zona sul de São José dos Campos, na noite de quarta-feira (24).
O caso foi registrado como homicídio. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para prestar apoio ao Samu. Ao chegarem ao endereço, as equipes de socorro já estavam no imóvel e confirmaram a morte da vítima.
Jefferson foi encontrado caído dentro da residência, com ferimentos em diferentes partes do corpo. A análise inicial apontou lesões possivelmente causadas por instrumento perfurocortante, mas a causa oficial da morte ainda dependerá do exame necroscópico do Instituto Médico Legal.
O imóvel apresentava grande quantidade de sangue e sinais que, segundo o registro policial, podem indicar uma possível luta corporal antes da morte. Uma faca quebrada foi encontrada em um canto do ambiente e apreendida para perícia. A Polícia Civil ressalta, no entanto, que somente os laudos poderão confirmar se o objeto tem relação com o crime.
O celular da vítima também foi apreendido e poderá auxiliar na investigação, conforme os procedimentos legais do inquérito.
Segundo depoimento registrado no boletim de ocorrência, um vizinho teria saído para verificar o que havia acontecido e encontrou Jefferson caído dentro da casa. A testemunha também relatou ter ouvido movimentação de mais de uma pessoa no corredor, mas não conseguiu identificar ou reconhecer suspeitos.
A informação ainda será analisada pela Polícia Civil e confrontada com outros elementos da investigação. Até o momento, o relato não permite confirmar quantas pessoas estavam no local nem apontar a participação de possíveis envolvidos.
A Polícia Militar preservou a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. A autoridade policial requisitou exames no imóvel, análise dos objetos apreendidos e o encaminhamento do corpo ao IML.
A investigação deve apurar quem esteve na casa, em que circunstâncias a morte ocorreu e se a faca encontrada no local foi usada no crime. Até a conclusão inicial do boletim, ninguém havia sido preso.