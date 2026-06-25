A irmã de Viviane Maria da Silva Vicente, de 24 anos, encontrada morta dentro de casa em Guaratinguetá na última terça-feira (23), afirmou que a família passou a desconfiar de que algo havia acontecido depois que a jovem não compareceu ao trabalho e deixou de responder mensagens e ligações ao longo do dia.

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Em entrevista ao SBT Vale, Vitória da Silva contou que o comportamento da irmã chamou a atenção dos familiares por ser incomum. “Ela nunca foi de sumir, ela nunca foi de faltar ao trabalho. E, se fosse faltar, justificaria. Além disso, ela não mandaria o esposo dela avisar a falta por mensagem. Nossa preocupação começou daí”, relatou.