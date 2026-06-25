Uma mulher foi atropelada na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Vista Verde, em São José dos Campos. O motorista do veículo estaria usando o celular no momento do acidente. A suspeita é de que a distração possa ter contribuído para o atropelamento.

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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento à vítima no local.