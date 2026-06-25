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ACIDENTE

Mulher é atropelada em avenida da zona leste de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher foi atropelada na zona leste
Mulher foi atropelada na zona leste

Uma mulher foi atropelada na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Vista Verde, em São José dos Campos. O motorista do veículo estaria usando o celular no momento do acidente. A suspeita é de que a distração possa ter contribuído para o atropelamento.

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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento à vítima no local.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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