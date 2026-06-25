Brigas foram registradas em diferentes pontos do Centro de Ubatuba durante a madrugada desta quinta-feira (25), após a comemoração pela vitória da seleção brasileira.

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As confusões aconteceram na região central da cidade, no mesmo perímetro onde também foi registrada uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. Segundo informações iniciais, os casos teriam ocorrido em situações diferentes.