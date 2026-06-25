26 de junho de 2026
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CONFUSÃO

Briga e pacandaria são registradas após jogo da seleção na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Confusão generalizada em Ubatuba
Confusão generalizada em Ubatuba

Brigas foram registradas em diferentes pontos do Centro de Ubatuba durante a madrugada desta quinta-feira (25), após a comemoração pela vitória da seleção brasileira.

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As confusões aconteceram na região central da cidade, no mesmo perímetro onde também foi registrada uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. Segundo informações iniciais, os casos teriam ocorrido em situações diferentes.

Um vídeo mostra um grupo de pessoas em confronto físico em uma via pública. Nas imagens, é possível ver agressões durante a grande movimentação de pessoas na área central.

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrências relacionadas às brigas. Em alguns pontos, os grupos foram dispersados após a chegada das equipes.

Os casos seguem em apuração pelas autoridades.

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