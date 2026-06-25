Um jovem de 24 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (25), em uma adega no Centro de Ubatuba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de tiros em um estabelecimento na rua Salvador Corrêa. Ao chegarem ao local indicado, os policiais não encontraram vítimas nem suspeitos.
Durante buscas pela região, a equipe localizou um veículo com quatro pessoas nas proximidades da Santa Casa de Ubatuba. Um dos ocupantes, um ajudante-geral de 24 anos, estava ferido por disparo de arma de fogo na região do trapézio.
De acordo com testemunhas, o grupo estava na adega quando um homem, ainda não identificado, efetuou os disparos. As pessoas que estavam no local disseram à polícia que não souberam informar se eram os alvos da ação ou se os tiros foram disparados de forma aleatória.
A vítima foi levada para a Santa Casa de Ubatuba, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde do jovem não foi informado.
Após ouvir a vítima e as testemunhas, a Polícia Civil registrou a ocorrência como tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia de Ubatuba.