Um jovem de 24 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (25), em uma adega no Centro de Ubatuba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de tiros em um estabelecimento na rua Salvador Corrêa. Ao chegarem ao local indicado, os policiais não encontraram vítimas nem suspeitos.

Durante buscas pela região, a equipe localizou um veículo com quatro pessoas nas proximidades da Santa Casa de Ubatuba. Um dos ocupantes, um ajudante-geral de 24 anos, estava ferido por disparo de arma de fogo na região do trapézio.