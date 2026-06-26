Um homem foi preso após furtar cervejas em uma unidade do mercado OXXO, na Vila Adyana, São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (24), por volta das 23h30.

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A polícia foi acionada quando ele deixou o estabelecimento com um fardo de cerveja. Com as informações sobre as características do autor, a equipe iniciou buscas e localizou o suspeito na rua do Cruzeiro, próxima à rua Santa Cruz. Com ele, foram localizadas 12 latas de cerveja Brahma subtraídas do mercado dentro de uma sacola preta.