26 de junho de 2026
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Homem é preso após furtar fardo de cerveja no mercado OXXO em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso após furtar cervejas em uma unidade do mercado OXXO, na Vila Adyana, São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (24), por volta das 23h30.

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A polícia foi acionada quando ele deixou o estabelecimento com um fardo de cerveja. Com as informações sobre as características do autor, a equipe iniciou buscas e localizou o suspeito na rua do Cruzeiro, próxima à rua Santa Cruz. Com ele, foram localizadas 12 latas de cerveja Brahma subtraídas do mercado dentro de uma sacola preta.

Durante a abordagem, ele alegou ter adquirido as latas de um desconhecido por R$ 10, mas, ao ser conduzido ao estabelecimento, foi reconhecido pelo atendente. O produto, avaliado em R$ 60, foi devolvido à loja.

Diante dos fatos, foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

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