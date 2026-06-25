Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal, em São José dos Campos, nesta quinta-feira (25), em operação que investiga crimes relacionados à exploração sexual infantil na internet.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação faz parte da Operação Desmascarados, deflagrada em 10 estados do país e no Distrito Federal para cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão. A operação conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, por intermédio da 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia.
Segundo a PF, a prisão em São José ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos. Os agentes encontraram materiais com conteúdo de exploração sexual infantojuvenil.
O homem foi preso em flagrante e o material apreendido será analisado pela perícia. As investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos e a rede de compartilhamento do conteúdo ilícito.
As investigações apontam que os suspeitos utilizavam perfis falsos em aplicativos de mensagens, passando-se por crianças e adolescentes para conquistar a confiança de vítimas menores de idade.
A partir desse contato, induziam as vítimas a produzir e a compartilhar imagens íntimas, que posteriormente eram disseminadas em grupos virtuais e em outros ambientes da internet.
Também foram identificados indícios de compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil e de troca de mensagens relacionadas à prática de crimes contra crianças e adolescentes, fatos que seguem sob apuração.
Crimes praticados pelos investigados
Os investigados poderão responder, conforme o caso, pelos crimes de armazenamento, de produção e de compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil, bem como por aliciamento de crianças e adolescentes pela internet, por estupro de vulnerável, por associação criminosa e por outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.
A operação busca reunir elementos probatórios, identificar outros envolvidos e interromper a continuidade dos crimes investigados, contribuindo para a proteção de crianças e de adolescentes.
A Polícia Federal reforçou a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.