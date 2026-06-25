Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal, em São José dos Campos, nesta quinta-feira (25), em operação que investiga crimes relacionados à exploração sexual infantil na internet.

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A ação faz parte da Operação Desmascarados, deflagrada em 10 estados do país e no Distrito Federal para cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão. A operação conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, por intermédio da 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia.