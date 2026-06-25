A Embraer assinou nesta quinta-feira (25) um acordo com a Wojskowe Zak?ady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2), a principal empresa de manutenção aeroespacial da Polônia e subsidiária estratégica dentro do Grupo Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
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Nos termos do acordo, Embraer e WZL-2 irão preparar conjuntamente uma "estrutura ampla para colaborações futuras", que incluem uma "ampla gama de capacidades em serviços e suporte, finalização e conversão de aeronaves, pintura externa e integração de sistemas".
A cerimônia de assinatura ocorreu na Embraer, com a participação de Pietr Zawieja, membro do Conselho Administrativo da PGZ, Marcio Monteiro, chief marketing officer da Embraer Defesa & Segurança, e Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e Pós-Vendas da Embraer Serviços & Suporte.
A Embraer disse que o acordo representa um marco importante no desenvolvimento da cooperação industrial entre a fabricante e a empresa polonesa relacionado ao KC-390 Millennium, que incluem serviços e suporte.
O acordo marca um passo importante na construção de uma cooperação de longo prazo entre a WZL-2 e a Embraer.
Repercussão
“Nosso objetivo é desenvolver capacidades industriais e de manutenção na Polônia, para apoiar as operações do KC-390 Millennium, enquanto fortalecemos as capacidades aeroespaciais e de defesa do país. Acreditamos que a combinação da experiência da Embraer com as competências da WZL-2 trará benefícios concretos para as Forças Armadas Polonesas e para toda a indústria de defesa da Polônia”, afirmou Jakub Gazda, presidente do Conselho Administrativo da Wojskowe Zak?ady Lotnicze Nr 2 S.A.
“O relacionamento com a WZL-2 reforça a estratégia da Embraer em fomentar a cooperação industrial local, contribuindo para a criação de empregos, desenvolvimento de competências e transferência de tecnologia. Esta colaboração será a base de um ecossistema industrial de longo prazo, garantindo altos níveis de disponibilidade, confiabilidade e capacidades de suporte nacionais na Polônia”, afirmou Douglas Lobo.
KC-390 Millennium
O KC-390 Millennium, projetado e desenvolvido no século 21, é o avião de transporte militar mais moderno de sua categoria. Ele pode transportar mais carga útil (26 toneladas) do que outras aeronaves de transporte militar de médio porte, voando mais rápido (470 nós) e mais longe.
É capaz de executar uma ampla variedade de missões, incluindo transporte de cargas e tropas, lançamento de equipamentos e pessoal, evacuação médica, busca e salvamento (SAR), combate a incêndios e missões humanitárias, operando a partir de pistas temporárias ou não pavimentadas. Quando equipado com sistema de reabastecimento aéreo de rápida instalação (AAR), a aeronave pode atuar tanto como tanque, quanto como receptor.
Além da Força Aérea Brasileira, a aeronave multimissão de última geração foi selecionada pelas forças aéreas de Portugal, Hungria, República da Coreia, Holanda, Áustria, República Tcheca, Uzbequistão, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia e Lituânia. O KC-390 Millennium oferece capacidade, confiabilidade, versatilidade e desempenho incomparáveis para atender às necessidades táticas e estratégicas de forças aéreas ao redor do mundo, com total interoperabilidade.