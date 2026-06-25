A Embraer assinou nesta quinta-feira (25) um acordo com a Wojskowe Zak?ady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2), a principal empresa de manutenção aeroespacial da Polônia e subsidiária estratégica dentro do Grupo Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

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Nos termos do acordo, Embraer e WZL-2 irão preparar conjuntamente uma "estrutura ampla para colaborações futuras", que incluem uma "ampla gama de capacidades em serviços e suporte, finalização e conversão de aeronaves, pintura externa e integração de sistemas".