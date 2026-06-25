O homem achado morto em uma casa de São José dos Campos, com ferimentos pelo corpo, foi identificado como Jefferson Pereira de Sousa, 30 anos. Ele estava dentro de um imóvel na rua Barcelona, no Jardim Mesquita, na região sul. O corpo foi achado na noite dessa quarta-feira (24).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a análise inicial apontou lesões atribuídas a um instrumento perfurocortante. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio, com autoria desconhecida, e investiga a dinâmica e a motivação.
Policiais militares foram acionados pelo Copom para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram duas equipes do Samu e receberam a confirmação da morte.
Vítima tinha ferimentos pelo corpo
Segundo o boletim de ocorrência, Jefferson estava caído dentro do imóvel e apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo. A análise inicial atribuiu as lesões a um instrumento perfurocortante. A causa da morte será confirmada pelo exame necroscópico requisitado ao IML (Instituto Médico Legal).
O registro indica que a ocorrência foi comunicada às 23h35 de quarta-feira. A primeira versão do boletim foi concluída às 4h02 de quinta-feira (25). Até a conclusão inicial do documento, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
Interior da casa tinha grande quantidade de sangue
O interior da residência apresentava grande quantidade de sangue e sinais descritos no registro inicial como indicativos de uma possível luta corporal. Uma faca quebrada foi encontrada em um canto do ambiente e apreendida para exame pericial.
A localização da faca não permite concluir, antes dos laudos, que o objeto tenha sido utilizado no homicídio. A eventual relação entre o material apreendido e os ferimentos deverá ser esclarecida pela perícia.
O telefone celular da vítima também foi apreendido. Eventual acesso ao conteúdo do aparelho deverá observar os procedimentos legais aplicáveis ao inquérito.
Vizinho encontrou Jefferson caído
Segundo o depoimento registrado no boletim, o vizinho saiu para verificar o que havia ocorrido e encontrou Jefferson caído. A testemunha também afirmou ter ouvido a movimentação de mais de uma pessoa no corredor, mas não conseguiu visualizar nem reconhecer qualquer suspeito.
O relato não confirma a participação de duas ou mais pessoas no homicídio. A versão deverá ser confrontada com os vestígios encontrados no imóvel, os exames periciais e os demais elementos reunidos pela Polícia Civil.
A Polícia Militar preservou o local e acionou a Polícia Civil e a perícia. A equipe responsável pela apuração de homicídios compareceu ao endereço, assim como os profissionais encarregados dos exames técnicos.
Investigação sobre quem esteve na casa
A investigação deverá esclarecer quem esteve no imóvel, em que circunstâncias ocorreu a morte e se os objetos apreendidos possuem relação com o homicídio.
A informação de que uma testemunha ouviu mais de uma pessoa no corredor representa um elemento inicial da apuração. O relato não permite determinar quantos envolvidos estavam no local nem atribuir responsabilidade pelo homicídio.