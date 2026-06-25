O homem achado morto em uma casa de São José dos Campos, com ferimentos pelo corpo, foi identificado como Jefferson Pereira de Sousa, 30 anos. Ele estava dentro de um imóvel na rua Barcelona, no Jardim Mesquita, na região sul. O corpo foi achado na noite dessa quarta-feira (24).

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Segundo o boletim de ocorrência, a análise inicial apontou lesões atribuídas a um instrumento perfurocortante. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio, com autoria desconhecida, e investiga a dinâmica e a motivação.