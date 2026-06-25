O mercado imobiliário do Vale do Paraíba apresentou cenários distintos entre os segmentos de compra e locação de imóveis em maio de 2026. Embora as vendas de imóveis residenciais usados tenham registrado queda de 10,64% em relação ao mês anterior, a procura por locação avançou 33,87%, demonstrando que a demanda por moradia continua aquecida na região.

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Dados divulgados pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo) revelam que a maior concentração das vendas ocorreu na faixa de imóveis acima de R$ 501 mil, responsável por 30,3% de todos os negócios fechados no período.