A Polícia Militar capturou, nessa quarta-feira (24), um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Jacareí. A prisão foi realizada por equipes da Força Tática do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante uma operação no bairro Chácaras Reunidas Igarapés.

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De acordo com a PM, os policiais receberam informações por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão indicando que o suspeito estava com mandado de prisão em aberto e poderia ser encontrado em um endereço na rua Carajá.