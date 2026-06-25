A Polícia Militar capturou, nessa quarta-feira (24), um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Jacareí. A prisão foi realizada por equipes da Força Tática do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante uma operação no bairro Chácaras Reunidas Igarapés.
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De acordo com a PM, os policiais receberam informações por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão indicando que o suspeito estava com mandado de prisão em aberto e poderia ser encontrado em um endereço na rua Carajá.
Após diligências, a equipe localizou o homem e confirmou a existência da ordem judicial. Segundo a corporação, ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.
Ainda conforme a Polícia Militar, o condenado deverá cumprir pena de seis anos de prisão em regime inicial fechado. Após a abordagem e os procedimentos de praxe, ele foi conduzido e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A PM informou que a ação faz parte do trabalho de combate à criminalidade desenvolvido pelas forças de segurança na região do Vale do Paraíba, com foco na localização e captura de pessoas procuradas pela Justiça.
A Polícia Militar reforçou a importância da participação da população no enfrentamento ao crime. Informações e denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181. Em situações de emergência, o atendimento deve ser acionado pelo número 190.