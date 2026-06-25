A Prefeitura de São José dos Campos informa que o trânsito no Anel Viário, na avenida São João, na Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez e em outras vias da região terá interdições no próximo domingo (28), para a realização da corrida de rua Meia Maratona de São José.

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As primeiras intervenções começam ainda na madrugada, para a montagem das estruturas de largada. Devido à complexidade do circuito e ao histórico da prova, será realizada uma operação especial de trânsito para garantir a segurança dos atletas, motoristas e pedestres. A largada está prevista para as 6h.