A Prefeitura de São José dos Campos informa que o trânsito no Anel Viário, na avenida São João, na Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez e em outras vias da região terá interdições no próximo domingo (28), para a realização da corrida de rua Meia Maratona de São José.
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As primeiras intervenções começam ainda na madrugada, para a montagem das estruturas de largada. Devido à complexidade do circuito e ao histórico da prova, será realizada uma operação especial de trânsito para garantir a segurança dos atletas, motoristas e pedestres. A largada está prevista para as 6h.
Segundo a Prefeitura, agentes da Mobilidade Urbana estarão posicionados em pontos estratégicos de todo o percurso para orientar o tráfego e controlar os acessos. A recomendação é que os motoristas evitem a região durante o período da prova e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.
Cronograma de interdições
A partir das 3h, haverá interdição da avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, entre o retorno sob o Viaduto Everardo Passos e o Viaduto Raquel Marcondes, para montagem das estruturas de largada.
A partir das 4h30, será realizada a interdição total do percurso, com exceção da avenida São João, que será interditada somente a partir das 5h30, para minimizar os impactos à população.
Trechos interditados:
Av. Senador Teotônio Vilela — sentido sul: interdição a partir do retorno sob o Viaduto Everardo Passos até a Av. Florestan Fernandes.
Av. Senador Teotônio Vilela — sentido norte: interdição a partir da Av. Florestan Fernandes, com liberação a partir da saída da Rua Turquia.
Av. Florestan Fernandes — sentido sul: interdição a partir da Av. Senador Teotônio Vilela até o Viaduto Nadim Rahal, com liberação a partir da Av. Comendador Vicente de Paulo Penido.
Av. Florestan Fernandes — sentido norte: interdição a partir do Viaduto Kanebo até a Av. Senador Teotônio Vilela.
Av. Jorge Zarur — sentido litoral: interdição da Av. Rodrigo Reis Tuy até o Viaduto da Dutra.
Av. Jorge Zarur — sentido Urbanova: trânsito desviado para a pista local a partir da Rua Francisco Ricci.
Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez: interdição no sentido Jardim Aquarius.
Av. Major Miguel Naked — ambos os sentidos: será mantido apenas o acesso local ao Condomínio Jardim das Colinas, em mão dupla na pista sentido centro.
Av. São João — sentido Jardim Aquarius: interdição entre a Av. Eduardo Cury e a Rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro, com acesso local mantido em mão dupla a partir da Av. Major Miguel Naked.
Via Oeste — ambos os sentidos: interdição entre a Av. Major Miguel Naked e a Farma Conde Arena.
Liberação das vias
A liberação das vias da região oeste, incluindo Ponte Estaiada, avenida São João, avenida Major Miguel Naked e Via Oeste, está prevista para ocorrer até as 9h.
No Anel Viário e na avenida Jorge Zarur, a previsão de liberação é até as 11h.