O Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira devem enfrentar mudanças no tempo ao longo desta quinta-feira (25), com previsão de pancadas isoladas de chuva acompanhadas por raios e rajadas de vento.

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O alerta foi divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e coloca as duas regiões entre as áreas com maior possibilidade de instabilidade climática no estado.