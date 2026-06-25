O Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira devem enfrentar mudanças no tempo ao longo desta quinta-feira (25), com previsão de pancadas isoladas de chuva acompanhadas por raios e rajadas de vento.
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O alerta foi divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e coloca as duas regiões entre as áreas com maior possibilidade de instabilidade climática no estado.
Apesar do amanhecer sem registro de chuva e com temperaturas amenas em praticamente todo o território paulista, a previsão meteorológica indica aumento da nebulosidade durante o dia. Com isso, há condições para ocorrência de precipitações isoladas, principalmente no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, nordeste paulista e parte da faixa litorânea.
Segundo a Defesa Civil, em alguns momentos a chuva poderá ocorrer de forma mais persistente, favorecendo acumulados mais elevados. Além da precipitação, existe a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento, o que exige atenção da população, especialmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.
Enquanto as regiões do Vale e da Mantiqueira permanecem sob risco de instabilidades, o centro, oeste, sul e noroeste do estado devem ter tempo mais estável, sem previsão de chuva significativa ao longo do dia.
Campos do Jordão tem temperatura mais baixa
O destaque das últimas horas ficou por conta do frio intenso registrado em Campos do Jordão. A cidade da Serra da Mantiqueira marcou 3,8°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), sendo a menor temperatura registrada no estado de São Paulo nesta quinta-feira.
Outros municípios também apresentaram temperaturas baixas durante a madrugada. Barra do Turvo registrou 5,6°C, enquanto Itararé teve mínima de 5,8°C, reforçando a influência da massa de ar frio sobre o território paulista.
A combinação entre frio e possibilidade de chuva exige atenção dos moradores do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.
A recomendação da Defesa Civil é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os alertas meteorológicos emitidos pelos órgãos oficiais, especialmente em áreas onde as condições climáticas podem mudar rapidamente ao longo do dia.