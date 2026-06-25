26 de junho de 2026
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Incêndio em fábrida de papel mobiliza bombeiros em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Incêndio em um transformador de uma fábrica de papel mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na Praça Kennedy, no bairro Santa Teresinha, em Aparecida, por volta das 19h30 dessa quarta-feira (24). 

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Os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência inicialmente registrada como incêndio em uma fábrica de papel. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que as chamas estavam concentradas em um transformador instalado nas dependências da empresa.

Apesar do susto e da fumaça gerada pelo incêndio, não houve registro de vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a fábrica não sofreu danos diretos em sua estrutura ou em suas áreas de produção.

A equipe realizou o combate ao fogo e conseguiu controlar as chamas sem maiores complicações. Após a extinção do incêndio, o local foi vistoriado e deixado em condições seguras.

A área ficou sob responsabilidade do responsável pela empresa, que recebeu as orientações necessárias para o acompanhamento da situação.

As causas do incêndio não foram divulgadas até o momento.

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