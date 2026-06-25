Incêndio em um transformador de uma fábrica de papel mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na Praça Kennedy, no bairro Santa Teresinha, em Aparecida, por volta das 19h30 dessa quarta-feira (24).

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Os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência inicialmente registrada como incêndio em uma fábrica de papel. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que as chamas estavam concentradas em um transformador instalado nas dependências da empresa.