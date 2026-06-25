Um homem foi achado morto em casa de São José dos Campos, com ferimentos pelo corpo, dentro de um imóvel na rua Barcelona, no Jardim Mesquita, na região sul, na noite de quarta-feira (24). A vítima foi identificada como Jefferson Pereira de Sousa, 30 anos.

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Segundo o boletim de ocorrência, a análise inicial apontou lesões atribuídas a um instrumento perfurocortante, mas a causa da morte ainda depende do exame necroscópico. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio, com autoria desconhecida, e investiga a dinâmica e a motivação.