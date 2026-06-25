Um homem foi achado morto em casa de São José dos Campos, com ferimentos pelo corpo, dentro de um imóvel na rua Barcelona, no Jardim Mesquita, na região sul, na noite de quarta-feira (24). A vítima foi identificada como Jefferson Pereira de Sousa, 30 anos.
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Segundo o boletim de ocorrência, a análise inicial apontou lesões atribuídas a um instrumento perfurocortante, mas a causa da morte ainda depende do exame necroscópico. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio, com autoria desconhecida, e investiga a dinâmica e a motivação.
Policiais militares foram acionados pelo Copom para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram duas equipes do Samu e receberam a confirmação da morte.
Vítima tinha ferimentos pelo corpo
Segundo o boletim de ocorrência, Jefferson estava caído dentro do imóvel e apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo. A análise inicial atribuiu as lesões a um instrumento perfurocortante. A causa da morte, no entanto, deverá ser confirmada pelo exame necroscópico requisitado ao IML (Instituto Médico Legal).
O registro indica que a ocorrência foi comunicada às 23h35 de quarta-feira. A primeira versão do boletim foi concluída às 4h02 de quinta-feira (25). Até a conclusão inicial do documento, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
O interior da residência apresentava grande quantidade de sangue e sinais descritos no registro inicial como indicativos de uma possível luta corporal. Uma faca quebrada foi encontrada em um canto do ambiente e apreendida para exame pericial.
A localização da faca não permite concluir, antes dos laudos, que o objeto tenha sido utilizado no homicídio. A eventual relação entre o material apreendido e os ferimentos deverá ser esclarecida pela perícia.
O telefone celular da vítima também foi apreendido. Eventual acesso ao conteúdo do aparelho deverá observar os procedimentos legais aplicáveis ao inquérito.
Vizinho encontrou vítima caída
Segundo o depoimento registrado no boletim, o vizinho saiu para verificar o que havia ocorrido e encontrou Jefferson caído. A testemunha também afirmou ter ouvido a movimentação de mais de uma pessoa no corredor, mas não conseguiu visualizar nem reconhecer qualquer suspeito.
O relato não confirma, por si só, a participação de duas ou mais pessoas no homicídio. A versão deverá ser confrontada com os vestígios encontrados no imóvel, os exames periciais e os demais elementos reunidos pela Polícia Civil.
A Polícia Militar preservou o local e acionou a Polícia Civil e a perícia. A equipe responsável pela apuração de homicídios compareceu ao endereço, assim como os profissionais encarregados dos exames técnicos.
Segundo o boletim de ocorrência, a autoridade policial requisitou a perícia do imóvel, a apreensão da faca e do telefone celular e o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal.
O registro informa que o caso ficou sob responsabilidade da unidade policial competente pela área, com apoio do setor especializado em homicídios. Até a conclusão inicial do boletim, a autoria e a motivação ainda eram desconhecidas.
Investigação quer descobrir quem esteve na casa
A investigação deverá esclarecer quem esteve no imóvel, em que circunstâncias ocorreu a morte e se os objetos apreendidos possuem relação com o homicídio.
O boletim de ocorrência registra a autoria como desconhecida. O documento não apresenta o nome de suspeitos, possível vínculo com a vítima ou motivação confirmada para o ataque.
A informação de que uma testemunha ouviu mais de uma pessoa no corredor representa apenas um elemento inicial da apuração. O relato não permite determinar quantos envolvidos estavam no local nem atribuir responsabilidade pelo homicídio.
Qualquer identificação ou associação feita antes da conclusão das diligências pode expor pessoas sem relação com o caso. A responsabilidade somente poderá ser definida a partir do conjunto de provas reunido durante o inquérito e, posteriormente, do processo judicial.