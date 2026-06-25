26 de junho de 2026
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POUPATEMPO

Sabesp tem novos pontos de atendimento no Vale e Litoral Norte

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sabesp
Sabesp passa a atender no Poupatempo
Sabesp passa a atender no Poupatempo

A Sabesp inaugurou novas lojas em unidades do Poupatempo no Vale do Paraíba e Litoral Norte. O objetivo é se aproximar dos clientes e oferecer o atendimento presencial como alternativa ao atendimento remoto e para situações que exigem suporte especializado.

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São quatro novas lojas que passam a operar nesta quinta-feira (25) em Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Caraguatatuba. Com as adições, a companhia totaliza 20 pontos de atendimento em diferentes regiões do Estado de São Paulo, dentro do Poupatempo, facilitando o acesso para a população.

Confira o endereço dos novos postos:

  • Caraguatatuba -  avenida Rio Branco, nº 955, Indaiá
  • Pindamonhangaba - avenida Doutor Raul Nelson Guaragna, nº 155, Ipiranga
  • São José dos Campos - rua Andorra, nº 500, Jardim América 
  • Taubaté - avenida Bandeirantes, nº 808, Jardim Augusta 

A empresa ressalta que mantém os canais digitais para que os interessados sejam atendidos com rapidez e sem necessidade de deslocamento.

Agência Virtual: https://agenciavirtual.sabesp.com.br/

WhatsApp: (11) 3388-8000 - via mensagens de texto

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