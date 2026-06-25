A Sabesp inaugurou novas lojas em unidades do Poupatempo no Vale do Paraíba e Litoral Norte. O objetivo é se aproximar dos clientes e oferecer o atendimento presencial como alternativa ao atendimento remoto e para situações que exigem suporte especializado.

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São quatro novas lojas que passam a operar nesta quinta-feira (25) em Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Caraguatatuba. Com as adições, a companhia totaliza 20 pontos de atendimento em diferentes regiões do Estado de São Paulo, dentro do Poupatempo, facilitando o acesso para a população.