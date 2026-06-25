São José dos Campos sofre alterações variadas para receber a corrida de rua Meia Maratona de São José. O evento neste domingo (28) terá largada às 6h, mas a operação de montagem começa às 3h com interdições e bloqueios para o percurso pelo Anel Viário, avenida São João e pela Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez.
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Interdições
Às 3h será interditada a avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, entre o viaduto Everardo Passos e o viaduto Raquel Marcondes. A partir das 4h30, ocorrerá a interdição total do percurso, exceto a avenida São João, bloqueada a partir das 5h30. Confira os trechos:
- avenida Senador Teotônio Vilela (sentido sul): interdição a partir do retorno sob o viaduto Everardo Passos até a avenida Florestan Fernandes.
- avenida Senador Teotônio Vilela (sentido norte): interdição a partir da avenida Florestan Fernandes, com liberação a partir da saída da rua Turquia.
- avenida Florestan Fernandes (sentido sul): interdição a partir da avenida Senador Teotônio Vilela até o viaduto Nadim Rahal, com liberação a partir da avenida Comendador Vicente de Paulo Penido.
- avenida Florestan Fernandes (sentido norte): interdição a partir do viaduto Kanebo até a avenida Senador Teotônio Vilela.
- avenida Jorge Zarur (sentido litoral) interdição da avenida. Rodrigo Reis Tuy até o viaduto da Dutra.
- avenida Jorge Zarur (sentido Urbanova): trânsito desviado para a pista local a partir da rua Francisco Ricci.
- Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez: interdição no sentido Jardim Aquarius.
- avenida Major Miguel Naked: será mantido apenas o acesso local ao Condomínio Jardim das Colinas, em mão dupla na pista sentido centro.
- avenida São João (sentido Jardim Aquarius): interdição entre a avenida Eduardo Cury e a rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro, com acesso local mantido em mão dupla a partir da avenida Major Miguel Naked.
- Via Oeste interdição entre a avenida Major Miguel Naked e a Farma Conde Arena.
Será realizada uma operação especial de trânsito para garantir a segurança dos atletas, motoristas e pedestres, com agentes da Mobilidade Urbana posicionados em pontos estratégicos para orientar o tráfego e controlar os acessos. A recomendação é que os motoristas evitem a região durante o período da prova e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.
A liberação da Ponte Estaiada, avenida São João, avenida Major Miguel Naked e Via Oeste está prevista para ocorrer até as 9h. No Anel Viário e na Avenida Jorge Zarur, a previsão de liberação é até as 11h.