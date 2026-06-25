26 de junho de 2026
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MEIA MARATONA

ATENÇÃO: Corrida altera trânsito em SJC neste domingo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMSJC
São José terá vias interditadas para realização de corrida de rua
São José terá vias interditadas para realização de corrida de rua

São José dos Campos sofre alterações variadas para receber a corrida de rua Meia Maratona de São José. O evento neste domingo (28) terá largada às 6h, mas a operação de montagem começa às 3h com interdições e bloqueios para o percurso pelo Anel Viário, avenida São João e pela Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez.

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Interdições

Às 3h será interditada a avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, entre o viaduto Everardo Passos e o viaduto Raquel Marcondes. A partir das 4h30, ocorrerá a interdição total do percurso, exceto a avenida São João, bloqueada a partir das 5h30. Confira os trechos:

  • avenida Senador Teotônio Vilela (sentido sul): interdição a partir do retorno sob o viaduto Everardo Passos até a avenida Florestan Fernandes.
  • avenida Senador Teotônio Vilela (sentido norte): interdição a partir da avenida Florestan Fernandes, com liberação a partir da saída da rua Turquia.
  • avenida Florestan Fernandes (sentido sul): interdição a partir da avenida Senador Teotônio Vilela até o viaduto Nadim Rahal, com liberação a partir da avenida Comendador Vicente de Paulo Penido.
  • avenida Florestan Fernandes (sentido norte): interdição a partir do viaduto Kanebo até a avenida Senador Teotônio Vilela.
  • avenida Jorge Zarur (sentido litoral) interdição da avenida. Rodrigo Reis Tuy até o viaduto da Dutra.
  • avenida Jorge Zarur (sentido Urbanova): trânsito desviado para a pista local a partir da rua Francisco Ricci.
  • Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez: interdição no sentido Jardim Aquarius.
  • avenida Major Miguel Naked: será mantido apenas o acesso local ao Condomínio Jardim das Colinas, em mão dupla na pista sentido centro.
  • avenida São João (sentido Jardim Aquarius): interdição entre a avenida Eduardo Cury e a rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro, com acesso local mantido em mão dupla a partir da avenida Major Miguel Naked.
  • Via Oeste interdição entre a avenida Major Miguel Naked e a Farma Conde Arena.

Será realizada uma operação especial de trânsito para garantir a segurança dos atletas, motoristas e pedestres, com agentes da Mobilidade Urbana posicionados em pontos estratégicos para orientar o tráfego e controlar os acessos. A recomendação é que os motoristas evitem a região durante o período da prova e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

A liberação da Ponte Estaiada, avenida São João, avenida Major Miguel Naked e Via Oeste está prevista para ocorrer até as 9h.  No Anel Viário e na Avenida Jorge Zarur, a previsão de liberação é até as 11h.

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