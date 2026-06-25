São José dos Campos sofre alterações variadas para receber a corrida de rua Meia Maratona de São José. O evento neste domingo (28) terá largada às 6h, mas a operação de montagem começa às 3h com interdições e bloqueios para o percurso pelo Anel Viário, avenida São João e pela Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez.

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Interdições

Às 3h será interditada a avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, entre o viaduto Everardo Passos e o viaduto Raquel Marcondes. A partir das 4h30, ocorrerá a interdição total do percurso, exceto a avenida São João, bloqueada a partir das 5h30. Confira os trechos: