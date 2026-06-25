O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu alerta de riscos geo-hidrológicos para São Paulo e Rio de Janeiro.
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De acordo com a atualização da madrugada desta quinta-feira (25), devido à previsão de continuidade das chuvas, que podem gerar acumulados, há possibilidade moderada de enxurradas, extravasamento de canais urbanos e alagamentos em áreas de drenagem deficiente nas regiões geográficas intermediárias de Campinas, São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro.
O alerta também considera moderada a possibilidade de ocorrências de deslizamentos em encostas e quedas de barreiras em estradas e rodovias nas áreas litorâneas, devido ao elevado de chuvas registradas nas últimas 24 horas.
O Inmet também mantém alerta para chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.
A recomendação é evitar abrigo sob árvores, torres e placas de propaganda para evitar acidentes, retirar eletrodomésticos das tomadas para evitar descargas elétricas, não transitar por áreas alagadas e buscar abrigo em local seguro em situação de emergência.
A Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 e os bombeiros pelo 193.