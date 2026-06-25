A história de Taubaté e a trajetória da Unitau (Universidade de Taubaté) caminham lado a lado há mais de seis décadas. À medida que o município se aproxima da celebração dos seus 400 anos de fundação, prevista para 2045, a instituição reafirma seu papel estratégico na formação de profissionais, no desenvolvimento regional e na construção do futuro da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para a professora doutora Nara Fortes, reitora da Unitau, a contribuição da universidade para o crescimento de Taubaté é indiscutível. Desde os tempos das faculdades isoladas que deram origem à instituição, a universidade ajudou a formar profissionais que se tornaram protagonistas em diversas áreas da sociedade.