A história de Taubaté e a trajetória da Unitau (Universidade de Taubaté) caminham lado a lado há mais de seis décadas. À medida que o município se aproxima da celebração dos seus 400 anos de fundação, prevista para 2045, a instituição reafirma seu papel estratégico na formação de profissionais, no desenvolvimento regional e na construção do futuro da cidade.
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Para a professora doutora Nara Fortes, reitora da Unitau, a contribuição da universidade para o crescimento de Taubaté é indiscutível. Desde os tempos das faculdades isoladas que deram origem à instituição, a universidade ajudou a formar profissionais que se tornaram protagonistas em diversas áreas da sociedade.
“A engenharia civil foi um grande marco da nossa universidade e contribuiu fortemente para a construção e o fortalecimento de Taubaté. O mesmo ocorreu com os cursos de Direito, História, Letras, Filosofia e Licenciaturas. São profissionais que ajudaram a construir a cidade e a região”, afirmou.
Segundo a reitora, a transformação da instituição em universidade ampliou ainda mais sua contribuição para o município ao consolidar o tripé ensino, pesquisa e extensão.
“Uma universidade não forma apenas profissionais. Ela produz conhecimento, pesquisa soluções para problemas reais e devolve esse conhecimento para a comunidade por meio da extensão. Isso fortalece o município e impulsiona seu progresso”, destacou.
Nara Fortes assumiu a reitoria da Unitau em 2018 e foi reconduzida ao cargo para um segundo mandato, entre 2022 e 2026, período que se encerra no próximo dia 2 de julho.
Essa reportagem integra o projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). Veja a apresentação do projeto nesse link.
Formação de lideranças
Ao longo de sua história, a Unitau formou milhares de profissionais que hoje ocupam cargos de destaque em prefeituras, empresas, órgãos públicos e instituições privadas. Secretários municipais, médicos, professores, engenheiros, desembargadores, juízes e até o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, passaram pelas salas de aula da universidade.
“Quando observamos os municípios da região, encontramos gestores públicos, profissionais da saúde, da educação e da iniciativa privada que foram formados aqui. Isso demonstra o impacto da universidade no desenvolvimento regional”, ressaltou Nara.
A presença da instituição também é percebida na educação básica. Professores formados pela Unitau ocupam posições de destaque em concursos públicos e atuam em escolas de Taubaté e de diversas cidades do Vale do Paraíba.
Pesquisa, inovação e compromisso social
Outro diferencial apontado pela reitora é a forte atuação da universidade na produção científica. Por meio de núcleos de pesquisa e programas de pós-graduação, a Unitau desenvolve estudos voltados para áreas estratégicas, como saúde, desenvolvimento regional, meio ambiente, engenharia e políticas públicas.
“Todas as pesquisas realizadas aqui têm potencial para contribuir com o desenvolvimento de Taubaté e da região. Esse conhecimento retorna para a sociedade em forma de inovação e soluções concretas”, explicou.
A extensão universitária também reforça esse compromisso social. Clínicas-escola, programas de atendimento à comunidade, projetos educacionais e ações em bairros aproximam a universidade da população.
O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e os programas de residência médica são exemplos dessa integração. Atualmente, cerca de 170 médicos residentes atuam na rede de saúde vinculada à universidade.
Investimento e expansão
Desde que assumiu a reitoria, em 2018, Nara Fortes liderou um amplo programa de modernização da instituição. Ao longo dos últimos oito anos, a Unitau investiu cerca de R$ 80 milhões em infraestrutura, modernização de laboratórios, equipamentos, tecnologia e melhorias dos espaços acadêmicos.
“Esses investimentos foram fundamentais para preparar a universidade para os desafios da educação moderna e para oferecer uma formação ainda mais qualificada aos nossos alunos”, afirmou.
Entre os principais avanços estão a reorganização dos cursos por áreas de conhecimento, a ampliação da estrutura da área da saúde, a criação do curso de Medicina Veterinária e o fortalecimento dos laboratórios de engenharia e tecnologia.
A expansão da universidade também ultrapassou os limites de Taubaté. Novos campi foram implantados em Caraguatatuba e Cruzeiro, ampliando o acesso ao ensino superior de qualidade.
Em Caraguatatuba, os cursos de Medicina e Enfermagem já se consolidaram como referências no Litoral Norte. Em Cruzeiro, a universidade caminha para a formação da terceira turma e já promove impactos significativos na área da saúde.
“Quando uma universidade com as características da Unitau chega a uma cidade, ela transforma a realidade local. Isso aconteceu em Caraguatatuba e está acontecendo em Cruzeiro”, afirmou a reitora.
Futuro de Taubaté
Com orçamento anual de aproximadamente R$ 222 milhões e mais de 1.100 colaboradores, a Unitau se prepara para enfrentar os desafios das próximas décadas. Entre eles estão a incorporação da inteligência artificial ao ensino, a criação de novos cursos e a formação de profissionais preparados para as transformações do mercado de trabalho.
Para Nara Fortes, a universidade terá papel decisivo no futuro de Taubaté à medida que a cidade se aproxima dos 400 anos.
“O grande desafio será continuar formando profissionais qualificados, produzir inovação e contribuir para o desenvolvimento da região. A universidade precisa estar conectada com a sociedade, com o setor produtivo e com o poder público”, afirmou.
A reitora acredita que o fortalecimento da educação superior será um dos pilares para que Taubaté alcance um novo patamar de desenvolvimento econômico e social.
“Tenho certeza de que Taubaté chegará aos 400 anos mais forte com uma universidade forte. A Unitau é patrimônio da cidade. Ela leva conhecimento, tradição, inovação e oportunidades para toda a região. Valorizar a universidade é investir no futuro de Taubaté”, concluiu.
Universidade de Taubaté
Total de alunos: 9.023 (graduação presencial e EAD; Colégio UNITAU; pós-graduação e residência médica)
Docentes: 535 efetivos e 59 temporários
Servidores: 1.150 colaboradores (entre docentes e técnico-administrativos)
Estrutura: Três campi (Caraguá, Cruzeiro e Taubaté) e 11 unidades de ensino
Orçamento 2018-2026
2018: R$ 213.414.458,00
2026: R$ 240.269.295,00
Fonte: Unitau