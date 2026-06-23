O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou mais um recurso do ex-deputado estadual Ortiz Junior (Republicanos) e manteve a cassação do mandato dele na Assembleia Legislativa de São Paulo, por infidelidade partidária.

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O novo recurso foi analisado em uma sessão virtual entre os dias 5 e 12 de junho, mas a decisão foi publicada apenas nessa segunda-feira (22). Os sete ministros da Corte votaram contra a apelação.