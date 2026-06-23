Uma perfuração durante obras da Prefeitura de São José dos Campos provocou um vazamento na rua Felisbina Machado, no bairro Jardim Imperial. O incidente ocorreu na segunda-feira (22), quando um encanamento da Sabesp foi atingido e o abastecimento de água no bairro foi interrompido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Moradores do bairro ficaram sem água durante o período de reparo na rede de distribuição. Segundo a Sabesp, nesta terça-feira (23), o abastecimento está normalizado.
As obras no local são para a construção de uma nova galeria pluvial após a abertura de crateras.
Na última sexta-feira (18), foi assinado um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo para o custeio do projeto, que custará mais de R$ 9 milhões. O prazo de conclusão é de até 15 meses.
A Sabesp informa que permanece à disposição dos clientes pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp 11 3388-8000 e Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.