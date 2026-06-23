Uma perfuração durante obras da Prefeitura de São José dos Campos provocou um vazamento na rua Felisbina Machado, no bairro Jardim Imperial. O incidente ocorreu na segunda-feira (22), quando um encanamento da Sabesp foi atingido e o abastecimento de água no bairro foi interrompido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moradores do bairro ficaram sem água durante o período de reparo na rede de distribuição. Segundo a Sabesp, nesta terça-feira (23), o abastecimento está normalizado.