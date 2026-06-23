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JARDIM IMPERIAL

Vazamento em obra de cratera deixa moradores sem água em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Obras na rua Felisbina Machado, Jardim Imperial
Obras na rua Felisbina Machado, Jardim Imperial

Uma perfuração durante obras da Prefeitura de São José dos Campos provocou um vazamento na rua Felisbina Machado, no bairro Jardim Imperial. O incidente ocorreu na segunda-feira (22), quando um encanamento da Sabesp foi atingido e o abastecimento de água no bairro foi interrompido.

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Moradores do bairro ficaram sem água durante o período de reparo na rede de distribuição. Segundo a Sabesp, nesta terça-feira (23), o abastecimento está normalizado.

As obras no local são para a construção de uma nova galeria pluvial após a abertura de crateras.

Na última sexta-feira (18), foi assinado um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo para o custeio do projeto, que custará mais de R$ 9 milhões. O prazo de conclusão é de até 15 meses.

A Sabesp informa que permanece à disposição dos clientes pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp 11 3388-8000 e  Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

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