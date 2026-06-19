A Prefeitura de São José dos Campos assinou nesta sexta-feira (19) convênio com o governo estadual para investimento de R$ 9,4 milhões para resolver em definitivo o problema da cratera na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, região sul da cidade.

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O convênio foi assinado com a presença do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), em solenidade no Paço Municipal.