O Brasil passou sem sustos pelo Haiti e venceu por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (19), no Philadelphia Stadium, pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2026.

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Com esse resultado, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, soma seu primeiro triunfo após empate na estreia contra Marrocos e assume a liderança da chave no saldo de gols, com 4 pontos, a mesma pontuação dos marroquinos, mas ainda não está matematicamente classificado. E os haitianos, quase eliminados, estão ainda sem somar pontos.