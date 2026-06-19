O Brasil passou sem sustos pelo Haiti e venceu por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (19), no Philadelphia Stadium, pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2026.
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Com esse resultado, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, soma seu primeiro triunfo após empate na estreia contra Marrocos e assume a liderança da chave no saldo de gols, com 4 pontos, a mesma pontuação dos marroquinos, mas ainda não está matematicamente classificado. E os haitianos, quase eliminados, estão ainda sem somar pontos.
Na próxima rodada, a seleção brasileira fecha a fase de grupos contra o Marrocos. Esse jogo acontece quarta-feira (24), a partir das 19h, em Miami.
O jogo
O Brasil encontrou dificuldades no primeiro tempo. Chegou a fazer um gol aos 11min com Raphinha, mas ele estava impedido. Depois, o mesmo jogador perdeu uma chance incrível, chutando por cima do goleiro, mas também estava em impedimento.
Em alguns momentos, o time haitiano era até ingênuo, como na demora para cobrar um tiro de meta, que virou escanteio para a Seleção Brasileira. Ou em uma bola que estava já saindo para tiro de meta e o zagueiro desviou para escanteio.
Contudo, aos 22min, finalmente saiu o primeiro gol. E foi de um rebote do goleiro, onde a bola sobrou para Matheus Cunha, que desviou para a rede, rasteiro e chorado: 1 a 0.
Animado, o time canarinho ampliou aos 35min, novamente com Matheus Cunha. Ele recebeu pela esquerda e tocou na saída do goleiro: 2 a 0. Antes do intervalo, Vinícius Junior recebeu na esquerda e tocou de forma sutil: 3 a 0.
No segundo tempo, o Brasil ficou mais solto em campo, até porque não tinha mais o peso do resultado do jogo. Aos 19min, Endrick entrou no lugar de Matheus Cunha, que saiu aplaudido pela boa atuação.
E poderia ter comemorado o gol aos 33min, quando recebeu pela direita e mandou para a rede. No entanto, estava impedido e o lance foi anulado. E o placar terminou mesmo em 3 a 0, sem muita produtividade na etapa final.
Ficha técnica
Brasil
Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Éderson) e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Vini Jr. (Danilo Santos), Raphinha (Rayan) e Matheus Cunha (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti
Haiti
Placide, Arcus (Simon), Adé, Duverne, Delcroix e Expérience; Jean Jacques, Bellegarde (Etienne Jr) e Casimir (Deedson); Providence (Joseph) e Pierrot (Isidor). Técnico: Sébastien Migné
Cartões amarelos: Arcus, Pierrot, Jean Jacques (H); Douglas Santos (B). Público: 68.324 pagantes.