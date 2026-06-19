A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para seu segundo compromisso na Copa do Mundo de 2026. Após empatar na rodada de abertura, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O treinador já definiu a escalação titular para o confronto.
Na estreia, o Brasil ficou no empate por 1 a 1 com Marrocos, resultado que deixou a disputa pelas vagas do Grupo C em aberto. Com um ponto conquistado, a seleção busca agora a primeira vitória no torneio.
A liderança da chave é da Escócia, que venceu o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada. Escoceses e marroquinos também se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), em partida que pode influenciar diretamente a classificação do grupo. Assista aqui ao vivo