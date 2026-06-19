A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (20) mais uma edição da Operação Casa Limpa, ação voltada à retirada de materiais que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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A iniciativa ocorrerá nos bairros Bosque dos Eucaliptos e Quinta das Flores, na região sul da cidade. O recolhimento será feito das 7h às 12h por equipes da prefeitura.
Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências antes da passagem dos caminhões. Entre os itens que podem ser descartados estão latas, garrafas, pneus, baldes, tambores, lonas, vasos sanitários, piscinas desmontáveis e outros recipientes capazes de acumular água.
Móveis, restos de construção civil e pedaços de madeira não serão recolhidos durante a operação. Esses materiais devem ser encaminhados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Segundo a prefeitura, mais de 15 toneladas de materiais foram recolhidas nas 22 edições da Operação Casa Limpa realizadas neste ano.
O combate ao mosquito também inclui outras medidas, como o uso de armadilhas para monitoramento, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias durante as visitas aos imóveis.
A nebulização costal, utilizada no controle do mosquito, passou a ser realizada entre 14h e 20h30. A mudança busca ampliar o acesso das equipes às residências.
A prefeitura orienta os moradores a eliminar recipientes que possam acumular água e permitir a entrada dos agentes de combate às endemias, que atuam uniformizados e identificados com crachá. Denúncias de possíveis focos do mosquito podem ser feitas pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo.