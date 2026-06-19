A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (20) mais uma edição da Operação Casa Limpa, ação voltada à retirada de materiais que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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A iniciativa ocorrerá nos bairros Bosque dos Eucaliptos e Quinta das Flores, na região sul da cidade. O recolhimento será feito das 7h às 12h por equipes da prefeitura.