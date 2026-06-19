O Governo de São Paulo divulgou o resultado final do edital do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais Araucária (PSA Araucária), iniciativa voltada à conservação da araucária e ao fortalecimento da cadeia produtiva do pinhão. Ao todo, foram registradas 64 inscrições, sendo 61 de produtores rurais e três de organizações.
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O projeto-piloto será desenvolvido em Cunha, município que concentra a maior parte da produção de pinhão do estado. Após a análise da documentação apresentada, 50 produtores foram habilitados e 11 tiveram as inscrições indeferidas. Entre as organizações participantes, duas foram selecionadas.
A relação completa dos habilitados e demais informações do edital está disponível neste link: https://shre.ink/3s3M.
Os produtores classificados poderão receber até R$ 36 mil, enquanto as organizações sem fins lucrativos contempladas poderão acessar recursos de até R$ 250 mil. O programa prioriza agricultores familiares, pequenos produtores e instituições ligadas à preservação ambiental.
Segundo o governo estadual, algumas inscrições foram rejeitadas por falta de documentos obrigatórios, pendências cadastrais, irregularidades ambientais ou por apresentarem propostas fora dos critérios estabelecidos pelo edital.
O PSA Araucária busca incentivar ações como a conservação de árvores já existentes, o plantio de mudas, a recuperação de áreas de preservação permanente e a implantação de pomares. A proposta também pretende ampliar a produção sustentável do pinhão sem causar impactos à espécie.
A escolha de Cunha para receber o projeto-piloto levou em conta a relevância do município na produção da semente. Dados da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística apontam que a região respondeu por mais de 95% da coleta de pinhão no estado nos últimos anos.
O edital integra o programa Pró Araucária, criado para promover a restauração ambiental, fortalecer a cadeia produtiva do pinhão e ampliar ações de conservação da espécie no estado.