O Governo de São Paulo divulgou o resultado final do edital do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais Araucária (PSA Araucária), iniciativa voltada à conservação da araucária e ao fortalecimento da cadeia produtiva do pinhão. Ao todo, foram registradas 64 inscrições, sendo 61 de produtores rurais e três de organizações.

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O projeto-piloto será desenvolvido em Cunha, município que concentra a maior parte da produção de pinhão do estado. Após a análise da documentação apresentada, 50 produtores foram habilitados e 11 tiveram as inscrições indeferidas. Entre as organizações participantes, duas foram selecionadas.