A morte de uma mulher em um acidente registrado nesta quinta-feira (19) provocou forte repercussão após a chegada do marido ao local da ocorrência. Ao reconhecer a vítima, ele passou mal e chorou diante da confirmação da perda.

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O caso aconteceu em Itaituba. A vítima foi identificada como Luísa Moreira de Amorim, de 53 anos, que morreu em decorrência do acidente.