A morte de uma mulher em um acidente registrado nesta quinta-feira (19) provocou forte repercussão após a chegada do marido ao local da ocorrência. Ao reconhecer a vítima, ele passou mal e chorou diante da confirmação da perda.
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O caso aconteceu em Itaituba. A vítima foi identificada como Luísa Moreira de Amorim, de 53 anos, que morreu em decorrência do acidente.
Segundo relatos de pessoas que acompanhavam o atendimento da ocorrência, o marido da mulher chegou ao local pouco depois e reconheceu a esposa. Abalado, ele lamentou a morte da companheira diante de moradores e testemunhas que estavam na região.
Imagens registradas por pessoas presentes mostram o momento em que o homem recebe a confirmação da morte. Os vídeos passaram a circular nas redes sociais e repercutiram entre moradores da cidade. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas no material divulgado até o momento.