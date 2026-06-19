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TRAGÉDIA

Marido entra em choque ao ver esposa morta em acidente

Por Da Redação | Itaituba (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Marido entra em choque ao ver esposa morta em acidente
Marido entra em choque ao ver esposa morta em acidente

A morte de uma mulher em um acidente registrado nesta quinta-feira (19) provocou forte repercussão após a chegada do marido ao local da ocorrência. Ao reconhecer a vítima, ele passou mal e chorou diante da confirmação da perda.

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O caso aconteceu em Itaituba. A vítima foi identificada como Luísa Moreira de Amorim, de 53 anos, que morreu em decorrência do acidente.

Segundo relatos de pessoas que acompanhavam o atendimento da ocorrência, o marido da mulher chegou ao local pouco depois e reconheceu a esposa. Abalado, ele lamentou a morte da companheira diante de moradores e testemunhas que estavam na região.

Imagens registradas por pessoas presentes mostram o momento em que o homem recebe a confirmação da morte. Os vídeos passaram a circular nas redes sociais e repercutiram entre moradores da cidade. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas no material divulgado até o momento.

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