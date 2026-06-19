Após empatar na estreia da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta sexta-feira (19) em busca da primeira vitória na competição. O adversário será o Haiti, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. E o técnico Carlos Ancelotti já escalou os titulares.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Brasil iniciou sua campanha no Mundial com empate por 1 a 1 diante de Marrocos, no último sábado (14). O resultado garantiu um ponto para cada equipe e deixou a disputa pela classificação aberta no grupo.
A liderança da chave pertence à Escócia, que venceu o Haiti por 1 a 0 na rodada de abertura. Os escoceses enfrentam os marroquinos nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília).
O retrospecto entre Brasil e Haiti é favorável à equipe brasileira. As seleções se enfrentaram três vezes, com três vitórias do Brasil e 17 gols marcados.
O primeiro duelo ocorreu em 1974, em um amistoso disputado em Brasília, com vitória brasileira por 4 a 0. Trinta anos depois, em 2004, as equipes voltaram a se encontrar em Porto Príncipe, em uma partida comemorativa pela restauração da democracia no Haiti. Na ocasião, o Brasil venceu por 6 a 0.
O confronto mais recente aconteceu em 2016, pela Copa América Centenária, realizada nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira goleou por 7 a 1, com três gols marcados por Philippe Coutinho.
Escalação do Brasil:
Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha.