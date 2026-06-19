A GCM (Guarda Civil Municipal de Taubaté) vai intensificar as ações da Operação Sossego durante o período da Copa do Mundo FIFA de 2026. A medida busca fiscalizar ocorrências relacionadas a barulho excessivo, uso irregular de fogos de artifício e outras situações que possam causar transtornos à população.

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Em Taubaté, a operação será realizada de forma integrada entre a GCM, a equipe de Fiscalização de Posturas da Prefeitura e a Polícia Militar. As equipes atuarão no atendimento de denúncias, vistorias em estabelecimentos e fiscalização de possíveis irregularidades.