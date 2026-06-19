A GCM (Guarda Civil Municipal de Taubaté) vai intensificar as ações da Operação Sossego durante o período da Copa do Mundo FIFA de 2026. A medida busca fiscalizar ocorrências relacionadas a barulho excessivo, uso irregular de fogos de artifício e outras situações que possam causar transtornos à população.
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Em Taubaté, a operação será realizada de forma integrada entre a GCM, a equipe de Fiscalização de Posturas da Prefeitura e a Polícia Militar. As equipes atuarão no atendimento de denúncias, vistorias em estabelecimentos e fiscalização de possíveis irregularidades.
A Prefeitura informou que continua proibida a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido, conforme determina a legislação estadual e municipal. A regra permite apenas o uso de fogos com efeitos visuais que não produzam ruídos.
Também seguem em vigor as normas municipais que proíbem a emissão de sons e ruídos em níveis capazes de perturbar o sossego público. A fiscalização poderá abranger bares, restaurantes, adegas, associações, casas de eventos e outros estabelecimentos.
Segundo a administração municipal, os locais deverão cumprir os horários de funcionamento autorizados e respeitar os limites de emissão sonora previstos na legislação.
A população pode denunciar irregularidades à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou à Polícia Militar pelo número 190.