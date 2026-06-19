Bernardo Fernandes Pinto Filho morreu aos 79 anos nesta sexta-feira (19), em Jacareí. Ele será sepultado neste sábado (20), às 10h, no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí. Bernardo era muito querido entre amigos e familiares. E deixará muitas saudades.

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Nas redes sociais, o clima era de total comoção e com os amigos desejando forças aos familiares. Fernanda Alves Ibrahim lamentou muito. "Meus sentimentos que Deus conforte o coração de toda família e que Deus o receba em seus braços", disse.