Dois corpos foram encontrados dentro de uma residência após uma investigação sobre o desaparecimento de mãe e filha. As autoridades acreditam que a mulher mais jovem conviveu por mais de um ano com o cadáver da mãe antes de morrer, em um caso que causou grande repercussão.

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O caso foi descoberto nesta semana em Trofa, no norte de Portugal, após buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto. As investigações começaram depois que vizinhos relataram preocupação com a ausência prolongada das moradoras.