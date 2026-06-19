Jonatas de Siqueira Lopes morreu em Jacareí nesta sexta-feira (19) aos 36 anos. Ele será sepultado na manhã deste sábado (20), a partir das 10h, no Cemitério Municipal de Santa Branca.

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Tão jovem, Jonatas deixou familiares e amigos em choque e em luto. Nas redes sociais, foram muitos os comentários de lamentação. Caroline Kaster foi uma delas. "Nem dá pra acreditar. Esses dias mesmo estava em casa fazendo a mudança com a gente. Obrigada por tudo. Deus te receba na glória eterna", escreveu.