19 de junho de 2026
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LUTO

Adeus, Jonatas; aos 36 anos, partiu de forma precoce no Vale

Por Da Redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jonatas de Siqueira Lopes
Jonatas de Siqueira Lopes

Jonatas de Siqueira Lopes morreu em Jacareí nesta sexta-feira (19) aos 36 anos. Ele será sepultado na manhã deste sábado (20), a partir das 10h, no Cemitério Municipal de Santa Branca.

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Tão jovem, Jonatas deixou familiares e amigos em choque e em luto. Nas redes sociais, foram muitos os comentários de lamentação. Caroline Kaster foi uma delas. "Nem dá pra acreditar. Esses dias mesmo estava em casa fazendo a mudança com a gente. Obrigada por tudo. Deus te receba na glória eterna", escreveu.

Nice Rodrigues também lamentou. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos neste momento tão difícil qui Deus conforte os corações de todos", afirmou.

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