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OPERAÇÃO IMPACTO

GCM prende homem por tráfico de drogas durante ação em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
GCM prende homem por tráfico de drogas durante ação em Taubaaté
GCM prende homem por tráfico de drogas durante ação em Taubaaté

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (18) durante uma operação integrada de segurança. Com ele, agentes apreenderam mais de 100 porções de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e um telefone celular.

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A ocorrência foi registrada no bairro Fonte Imaculada, em Taubaté, durante a Operação Impacto Integrada, coordenada pelo 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (5º BPM/I). A ação reuniu forças de segurança e órgãos de fiscalização em diferentes pontos da cidade.

Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento pela região quando avistou um homem carregando duas sacolas. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir em direção a uma área de mata.

Os agentes conseguiram interceptar o suspeito e, durante a abordagem, localizaram uma terceira sacola escondida em suas roupas. Nas embalagens, foram encontradas diversas porções de drogas prontas para a comercialização.

Ao todo, foram apreendidas 48 porções de maconha, 30 tubos de dry, nove tubos de cocaína e 22 microtubos de crack. Também foram recolhidos R$ 144 em dinheiro e um aparelho celular.

De acordo com a GCM, o homem admitiu que realizava a venda de entorpecentes no local. Ele foi encaminhado à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, e permaneceu à disposição da Justiça.

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