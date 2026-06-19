O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), vetou o projeto da oposição que visava impedir que uma mesma pessoa respondesse simultaneamente por duas secretarias municipais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veto foi encaminhado pelo prefeito à Câmara nessa sexta-feira (19), que era o último dia do prazo para Sérgio analisar o projeto, que havia sido aprovado pelo Legislativo em 26 de maio - na ocasião, o texto recebeu 10 votos a favor e quatro contra.