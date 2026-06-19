O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), disse que o governo estadual está investindo mais de R$ 230 milhões em São José dos Campos em projetos de mobilidade, saúde e habitação.

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“Temos o maior volume de investimentos da história do Estado de São Paulo na cidade de São José dos Campos”, disse ele durante agenda oficial na cidade, na manhã desta sexta-feira (19).