O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), disse que o governo estadual está investindo mais de R$ 230 milhões em São José dos Campos em projetos de mobilidade, saúde e habitação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Temos o maior volume de investimentos da história do Estado de São Paulo na cidade de São José dos Campos”, disse ele durante agenda oficial na cidade, na manhã desta sexta-feira (19).
Felicio detalhou os projetos e confirmou que o Estado vai reformar a SP-50 e manter a estrada sob a responsabilidade estadual. Também destacou o Trem Intercidades e a duplicação da rodovia entre Caraguatatuba e Ubatuba.
Leia a seguir os principais trechos da entrevista.
Quais são os investimentos do estado de São Paulo em São José dos Campos?
Temos o maior volume de investimentos da história do Estado de São Paulo na cidade de São José dos Campos: R$ 127 milhões na Linha Verde, R$ 40 milhões na área habitacional, R$ 65 milhões por ano no nosso Hospital Municipal, reconhecendo a importância dele para o atendimento da região aqui. Também o investimento do Museu da Casa Brasileira, que passa a ter dentro do Parque da Cidade.
São vários investimentos do governo do Estado de São Paulo. Aliás, como nunca existiram. Uma grande oportunidade nessa parceria do prefeito Anderson com o governador Tarcísio.
Nós temos a rotatória do Cajuru também, está avançando bem, que o próprio governo do Estado vai assumir também aquela obra. A entrega da escola estadual, o governador Tarcísio esteve presente na semana passada, a segunda da PPP, a maior por enquanto entregue pela nossa gestão, 1.300 alunos. Então, uma série de investimentos.
E a recuperação da SP-50?
A SP-50 vai continuar estadualizada. Os projetos das rotatórias estão sendo construídos em conjuntos, principalmente para dar mais segurança e também com uma possibilidade de parceria onde o município faz a desapropriação e o Estado faz as obras das novas rotatórias na região, nos municípios.
Vai melhorar?
Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Vai ter mais um caso que é a nossa estrada velha, que a parte central ainda pertence ao Estado, e você pode ver que a situação do asfalto na parte central é uma e, nas laterais, é outra.
Nós vamos também municipalizar esse trecho e, aí, a gente vai poder passar para o município, eventualmente com uma contrapartida, para fazer as obras ou a gente vai fazer a obra do asfalto.
Esqueci de uma obra também: Caçapava–São José. Nós estamos asfaltando, tem 2 km no trecho de São José que ainda precisa ser asfaltado e, depois, Caçapava. São R$ 60 milhões e a obra já começou também. É uma parceria com os municípios e o DER.
Então, não vai municipalizar a SP-50?
Não, não... É estadualizada.
Como está o projeto do Trem Intercidades para o Vale do Paraíba?
O Trem Intercidades está na fase de projeto, é o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) que está fazendo o projeto. Então, está dentro do cronograma, já foi contratado, é um investimento expressivo, um novo projeto, e ele deve ficar pronto em 2027. Que é o prazo original. O trem Sorocaba, que é o próximo, que é o São Paulo-Sorocaba, nós devemos fazer o leilão no final do ano, início do ano que vem, que deve acontecer também o leilão. E o trem de São José termina os projetos e aí sim que a gente passa a marcar uma data de edital, vai ver os custos definitivos por volta de R$ 13 a 15 bilhões de investimentos, inclusive com alternativas de rota. Então é isso que agora os técnicos estão estudando.
Agora, tem outro, que é o trem de Campos do Jordão. Estava marcado o leilão, nós tivemos que fazer um adiamento do leilão, mas também nos próximos meses a gente deve fazer. Ali é um trem de turismo, que vai ligar Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, e depois a gente faz uma ciclovia ligando até Pindamonhangaba, e o concessionário pode, eventualmente, até estender esse trem, que tem como objetivo, na verdade, turístico. É diferente do nosso trem intercidades.
Tem mais duas coisas: a gente tem a duplicação da Carvalho Pinto até Aparecida, também projetos executivos já foram autorizados, a concessionária está fazendo o projeto executivo.
Assim que tiver pronto, a gente toma a decisão, e dando um spoiler: nos próximos dias, esperamos que até 4 de julho o governador possa voltar à região, principalmente ao litoral, para anunciar e assinar a ordem de serviço para Caraguá-Ubatuba, duplicação do trecho de Caraguá-Ubatuba ali por volta de R$ 5 bilhões de investimento. Então, nós estamos terminando de viabilizar recursos junto com o Banco do Brasil, que está trabalhando nisso, então na fase final, final mesmo. Tem até notícias que podem acontecer ainda hoje, a assinatura definitiva do último termo para que a gente garanta os recursos e possa anunciar a obra do trecho Caraguá-Ubatuba.