Uma corrida contra o tempo mobilizou policiais do Policiamento Rodoviário Estadual na noite desta quarta-feira (18), em Taubaté. Durante patrulhamento pela Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ajudar uma mulher grávida que estava em trabalho de parto avançado e precisava chegar rapidamente ao hospital.

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Segundo a corporação, o pedido de socorro partiu do motorista de um veículo que seguia em direção ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). No carro estava sua esposa, que já apresentava sinais de que o nascimento do bebê estava próximo.