Uma corrida contra o tempo mobilizou policiais do Policiamento Rodoviário Estadual na noite desta quarta-feira (18), em Taubaté. Durante patrulhamento pela Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ajudar uma mulher grávida que estava em trabalho de parto avançado e precisava chegar rapidamente ao hospital.
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Segundo a corporação, o pedido de socorro partiu do motorista de um veículo que seguia em direção ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). No carro estava sua esposa, que já apresentava sinais de que o nascimento do bebê estava próximo.
Diante da urgência, os policiais da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária iniciaram uma escolta de emergência, utilizando sinais luminosos e sonoros para abrir caminho e garantir um deslocamento rápido e seguro até a unidade de saúde.
Corrida contra o tempo na Rodovia Oswaldo Cruz
A ação permitiu que a gestante chegasse ao hospital sem atrasos. Assim que deu entrada no HMUT, ela foi encaminhada para atendimento médico e entrou em trabalho de parto.
Pouco depois, o bebê nasceu em segurança.
De acordo com a Polícia Militar, tanto a mãe quanto o recém-nascido permaneceram sob cuidados médicos e apresentavam bom estado de saúde.
Segundo o Policiamento Rodoviário, situações como essa demonstram que o trabalho da corporação vai além da fiscalização de trânsito e do combate ao crime, incluindo também o auxílio à população em situações de emergência.
A rápida atuação da equipe foi fundamental para garantir que a gestante chegasse ao hospital a tempo e que o nascimento ocorresse com segurança.